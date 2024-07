Magical Mystery Mix am 30.07.2024_Extramix

Der Magical Mystery Mix - Extramix

Heute ist der 5. Dienstag im Monat und es ist ein Extramix fällig. Der treue Zuhörer wird wissen, dass es den mmmx jeden 1. und 3. Dienstag im Monat zu hören gibt und manchmal ist eben auch an einem 5ten. Und den hätte ich fast vergessen. Ich musste also improvisieren und hab mich auf die Suche in mein Archiv begeben. Was einem beim Surfen auf der heimischen Festplatte alles begegnen kann, das hören wir heut Abend.

Viel Spaß!

Playlist

1. MMMx-Jingle, kurz / Kurt Maninouk 2:56

2. kane-i-kokala / Logoplasm 19:03

3. lina / Chrishue 5:42

4. Du Bewegst Dich Richtig / 2raumwohnung 4:18

5. Bohemian like you / Dandy Warhole 3:32

6. Ferngruß Von Bett Zu Bett (Joachim Ringelnatz) 3:47

7. Litle Fluffy Clouds / The Orb 4:03

8. Musettes / Grupo Solfeo 3:44

9. Come To Me / Björk 3:47

10. Girls / Hauschka 4:52

11. Je M'amuse / Caravan Palace 3:34

12. Yodel 3 / Penguin Cafe Orchestra 3:26

13. As Fast As I Could Look Away She Was Still There / Harold Budd & Hector Zazou 5:14

14. Electric Diva / Hacienda, Future Sounds of Jazz 6:12

15. Soleil Levant / Martin Donath 8:14

Konzept und Realisierung: Kurt Maninouk

Bild: Magical Mixer, Quelle: wikimedia

