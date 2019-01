Magical Mystery Mix am 01.01.2019 - Startmix

Der Magical Mystery Mix

Heute urlaubstechnisch etwas improvisiert, aber umso liebevoller zusammengestellt: ein gesunder & anregender Mix für den Freund vielfältigster Musik. Alles was ich mag, vielleicht mögt ihr es auch. Kopfhörer aufsetzen, zurücklehnen, abfahren – habt Spaß!

Playlist

1. MMMx-Jingle, kurz / Kurt Maninouk 2:56

2. D.I.Y. Mix (Emma From D.I.Y.) / Consolidated vs Various Artists 6:37

3. Tell Me Why Is It Oh So Hard To Be Oh So Lovely /Shantel 4:30

4. Susanne Zur Freiheit (feat. Fischmob Allstars) / Fischmob 4:12

5. Isobel / Björk 5:47

6. My Generation / The Who 3:19

7. März / September / Die Zimmermänner 3:54

8. 14 Part III / Den Sorte Skole 2:25

9. Frauen-Liebe Und - Leben (Adalbert Von Chamisso) / Liebesgrüsse Aus Hollywood 1:39

10. Beyond The Horizon / Bob Dylan 5:37

11. It's Coming Down / Cake 3:42

12. Vorfilm / The Tab Two 1:50

13. Teardrop / Massive Attack 5:30

14. You Really Got Me / The Kinks 2:16

15. Titel 07 / Les fils de Teuhpu 4:14

16. Avril 14th / Aphex Twin 1:59

17. Le Vent Nous Portera / Sophie Hunger 3:49

18. Suzuki in Dub - Busenfreund / dZihan& 5:31

Weitere Infos unter www.mmmx.de