Magical Mystery Mix am 03.08.2021_Classics

Magical Mystery Mix

MMMx Classics

Da es unsere Sendung schon über 33 Jahre gibt, existiert natürlich auch ein recht umfangreiches Archiv mit akustischen Dokumenten vielfältigster Art und es lohnt sich, gelegentlich wieder ein Ohr drauf zu werfen. Hören wir heute Ausschnitte aus zwei CDs aus eigener Produktion:

Radioworks

Diese CD enthält Mitschnitte von Sendungen aus den Jahren 1993 bis 98, produziert von mir und Frank Ramirez, das war der Canadier mit dem putzigen Akzent.

Wie sind diese Stücke entstanden? Vor ca. 25 Jahren wurde das Studio noch von Cassettenrecordern dominiert, obwohl es auch schon CDs gab und natürlich Plattenspieler. Ich habe dann immer noch ein paar zusätzliche Cassettenabspieler mitgebracht, sie hießen Walkman (zur Erläuterung für unser jungen Hörer: das kam vor den iPods und lang vor den Smartphones). Frank hatte ebenfalls eine Batterie von Elektronika dabei, Sampler und Echogeräte usw. Und dann wurde bunt gemixt.

Am Anfang gab es manchmal noch ein gewisses Konzept für die Stücke, aber irgendwann verliert man bei den parallel laufenden Cassetten einfach den Überblick, was gelegentlich dennoch zu interessanten Ergebnissen führte.

Die Stücke sind meist sehr geräuschdominiert, harter Stoff und man braucht Geduld und Durchhaltevermögen beim Zuhören, aber sie wurden live gemixt hier in den RDL-Studios und sind ein Dokument unserer Geschichte. Das war ein komplett analoges Vorgehen und damals konnte man von den technischen Möglichkeiten, die man heute zur Verfügung hat, nur träumen. Das meiste war selbstaufgenommenes Material von manchmal zweifelhafter Qualität. Aber es hat Spaß gemacht – damals gab es noch kein Getränkeverbot im Studio und es waren gesellige und kreative Abende.

Fränk lebt übrigens mittlerweile in Mexico und ich grüße ihn herzlich, falls er mir zuhört.

Der Maxwell-Dämon

Dieses grandiose Werk wurde 1998 in Kooperation von Kurt Maninouk und dem Bdolf aufgenommen.

Ganja ist Opium fürs Volk – auch dieses Stück wurde hier im Studio von Radio Dreyeckland live produziert und es war komplett improvisiert. An diesem Abend war auch noch Frank Ramirez beteiligt.

Die anderen Stücke wurden in unserem Proberaum auf dem Güterbahnhofsgelände in Freiburg aufgenommen, einer damals etwas verwilderten Industriebrache mit einer alten Lokhalle der Deutschen Bahn, in der früher Lokomotiven repariert wurden und in der sich in den 90er Jahren ein buntes Völkchen von Bands, Künstlern und schrägen Vögeln aller Art niederließ. Mittlerweile siedeln sich dort die Yuppies an, die irgendwas mit Medien machen und die alten Lagerhallen und das Kleingewerbe werden durch quadratisch-praktische-gute Wohnsiedlungen verdrängt. Aber kurz vor der Jahrtausendwende strahlte das Gelände noch einen bizarren Charme aus, an den ich mich gerne erinnere.

Übrigens sind alle Stücke jederzeit hier nachzuhören.

Kurt Maninouk

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Veda Mix 7:03 Radioworks 1993-1997 Maninouk & Ramirez

3 It's brutal 4:30 Radioworks 1993-1997 Maninouk & Ramirez

4 Kyoto Rain 5:23 Radioworks 1993-1997 Maninouk & Ramirez

5 Audioscape Drift 10:50 Radioworks 1993-1997 Maninouk & Ramirez

6 Ganja ist Opium für´s Volk 10:33 Der Maxwell Dämon Bdolf & Maninouk

7 Die Bevölkerungsvermehrungsmechaniker 10:04 Der Maxwell Dämon Bdolf & Maninouk

8 Die Heinrich-Böll-Klitoris 10:09 Der Maxwell Dämon Bdolf & Maninouk

9 Der Maxwell Dämon 5:43 Der Maxwell Dämon Bdolf & Maninouk

Besucht auch mal unsere Webseite: www.mmmx.de