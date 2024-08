SOLID PLEASURE * 23.08.2024 * Playlist *

RADIOHEAD - Meeting In The Aisle - Ok Computer OKNotOK 1997 2017 - DCD - XL bandcamp

KRAFTWERK - Computerwelt (Special Mix) - Computerwelt - 12" - Kling Klang

ROTZKOTZ - Computamensch - Lebensfroh + Farbenfroh - flac - Tapete

ABWÄRTS - Computerstaat - Computerstaat EP - 7" - Zickzack

HORST HEROLD - Wir Kriegen Sie Alle - Amok Koma - LP - Zickzack

U-J3RK5 - Naum Gabo - Vancouver Complication - LP - Pinned

U-J3RK5 - Eisenhower And The Hippies - U-J3RK5 EP - 12" - Quintessence

U-J3RK5 - Hash Dreams Of The Everyday Housewife - Live From The Commodore Ballroom - flac - U-J3RK5 bandcamp

SI MONKEY - Get Rigid - Vancouver Independence - LP - Friends

FRANK RAMIREZ - Martinstor - Eurocan - flac

FRANK RAMIREZ - Brazil Of The North - Eurocan - flac

DARK STAR & RAMIREZ - Space Blues - The Perfect Day - K7 - Irre Tapes

MANINOUK & RAMIREZ - Kyoto Rain - Radioworks 1993-1997 - CD - MMMX

MANINOUK & RAMIREZ & BDOLF - Ganja Ist Opium Für's Volk - Radioworks 1993-1997 - CD - MMMX

BRIAN ENO, HOLGER CZUKAY & J. PETER SCHWALM - Sushi - Sushi Roti Reibekuchen - flac - Grönland

MICHEL BANABILA - Viva Voce - Unspeakable Visions - flac - Knekelhuis bandcamp

HARVESTMAN - Vapour Phase - Triptych: Part Two - flac - Neurot bandcamp

THE RESIDENTS & THE SAN FRANCISCO GIRLS CHORUS - The Whispering Boys - Secret Show (Live In San Francisco) - CD & DVD - Cherry Red

THE RESIDENTS - Another Unknown Non-Masterpiece - mp3 - Cryptic Corporation

PHLOEN PHROMDAEN - Klua Duang - Thai Shotgun Cassette - K7 - Star Records

BUTTHOLE SURFERS - Kuntz - Locust Abortion Technician - flac - Matador bandcamp

JEFF BECK & JOHNNY DEPP - Venus In Furs - 18 - CD - Rhino

ASHINOA - Bade Baidebsz - L'Orée - flac - Fuzz Club bandcamp

ALAN SPARHAWK - Can U Hear - White Roses, My God - flac - Sub Pop bandcamp

JOHN GRANT - Meek AF - The Art Of The Lie - flac - Bella Union bandcamp

