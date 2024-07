Magical Mystery Mix am 16.07.2024_Alvin Lucier

Alvin Lucier - Der Musiker, der mit den Hirnwellen spielte

Alvin Lucier gehörte zu den wichtigsten Vertretern Amerikanischer Experimentalmusik des 20. Jahrhunderts und sein Name gehört in eine Reihe mit Größen wie John Cage oder Karlheinz Stockhausen. Er wurde vor allem durch seine Klangexperimente bekannt - er transformierte tieffrequente Gehirnwellen, spielte mit Tonbandloops, brachte Alltagsgegenstände zum Klingen. Lucier erforschte in seinen Arbeiten das Wesen und die Wirkung von Akustik und Klang. Er machte dabei eine Gratwanderung zwischen Kunst-Performance, Komposition und Wissenschaft.

Dabei nahm er sich aber nicht zu ernst:

"Fragen Sie mich nicht, was es bedeutet,

fragen Sie mich, wie ich es gemacht habe."

(Alvin Lucier)

Am 1. Dez. 2021 ist er 90jährig verstorben.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Music On A Long Thin Wire 6:46 Ohm: The Early Gurus Of Electronic Music Alvin Lucier

3 Music for Solo Performer (1965) by Alvin Lucier 10:26 YouTube Universität der Künste Berlin 2018

4 Alvin Lucier: I am Sitting in a Room (1969) 6:00 YouTube performed by Antonia Baehr, Sophiensaal Berlin

5 I Am Sitting in a Room 18:26 Alvin Lucier: Two Circles Alvin Lucier, Simone Conforti

6 That Morning Thing: She Was a Visitor 5:51 Extended Voices Robert Ashley, Brandeis University Chamber Chorus, Alvin Lucier

7 Christian Wolff in Cambridge 3:49 Extended Voices Morton Feldman, Brandeis University Chamber Chorus, Alvin Lucier

8 North American Time Capsule 1967 10:17 Extended Voices Alvin Lucier, Brandeis University Chamber Chorus, Alvin Lucier

9 Opera with Objects 9:37 YouTube Alvin Lucier

10 Music for piano with magnetic strings 13:19 YouTube Alvin Lucier und Elliot Simpson, guitars

Fotos: wikimedia

- Music For Solo Performer - Performance DenHaag 2010



Eine Sendung des Magical Mystery Mix vom 18. Januar 2022

Konzept und Produktion: Kurt Maninouk