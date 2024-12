Magical Mystery Mix am 17.12.2024_GFF88

Magical Mystery Mix -

Geräusche für Fortgeschrittene, Folge 88

Das Jahr geht zu Ende – machen wir nochmal einen kleinen Ausflug ins Archiv des MagicalMysteryMix. Ein Streifzug durch musikalische Wunderwelten, Musik zum Abdriften, Reinhören, Entdecken – hinter jeder Ecke eine Überraschung. Nicht für jeden Geschmack, aber wer die Ohren weit macht und sich Zeit nimmt, kann manch Interessantes erlauschen – bevorzugt mit Kopfhörer. Heut mit ein paar Neuerscheinungen.

Ein MagicalMysteryMix – ganz ohne störende Moderation. Details zu den Stücken siehe unten oder einfach fragen (siehe Link unten).

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 1847 - Earth 6:51 Synthesist (40th Anniversary Edition) Love-Songs

3 Caprice 8:24 Caprice Extended Spirit

4 Not Just Numbers 4:16 Diving Saucer Attack DYL, Senking

5 Expedition East 3:58 Omnipresence O.M.F.O.

6 Deer Fox 7:02 PL001 FEATHERED SUN, Jo.Ke, Nu, Raz Ohar…

7 Nautique - Petar Dundov Remix 3:50 Nautique (Petar Dundov Remix) Budakid, Jonas Saalbach, Petar Dundov

8 Infinite Redshift 5:38 The Trip - Enter The Black Hole Jeff Mills

9 New Feeling 3:54 Club_Moss_-_V_A_Wisdom teeth Fall… Airhead

10 Gabriel 4:21 What Sound Lamb

11 Morning Spring 5:01 @0 EP1 Suzanne Ciani

12 The Seige Of Carrickfinn Internationa… 2:49 Tóg é Go Bog é Kíla

13 part i - altar 4:43 RITUAL Jon Hopkins, Ishq

Konzept und Realisierung: Kurt Maninouk

Bild: Magical Mixer, Quelle: wikimedia

Schaut auch mal bei www.mmmx.de rein, klar!