MagicalMysteryMix am 01.10.2024 - GFF85

Geräusche für Fortgeschrittene, Folge 85

Di. 01.10.2024, 22-23 Uhr

Ich liebe Musik in all ihren Varianten und ich mixen das Beste aus meinem Archiv. Das Beste zumindest für meinen Geschmack, denn es gibt nicht DIE gute Musik.

Ich liebe die Unvorhersehbarkeit des nächsten Stückes, das Spannende, das Bizarre, das Schöne, das Schräge. Hören wir K-Lone, Petar Dundov, HVOB, Jorg Kuning, Kangding Ray, Jane Weaver, John Tejada und Mr AM.

Ich mixe Altes und Neues, nicht für jeden Geschmack, aber wer Ohren hat zu hören, lehnt sich zurück und genießt. Vielleicht gehen auch euch die Ohren auf, wer weiß?

Ein MagicalMysteryMix – ganz ohne störende Moderation.

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 The Falls 4:50 The Falls K-Lone

3 Distant Shores 12:27 Ideas From The Pond Petar Dundov

4 Azrael 7:35 Trialog HVOB

5 Übermod 6:51 Übermod Petar Dundov, Gregor Tresher

6 Chosta-del-sol 7:04 Chosta-del-sol Jorg Kuning

7 Dumpfes hämmerndes Dröhnen 5:13 Spannende Musik Love-Songs & U. Schütte

8 Persan 1:59 Stabil Kangding Ray

9 Did You See Butterflies? 3:45 Modern Kosmology Jane Weaver

10 Eidolon 4:58 Year Of The Living Dead John Tejada

11 Turn Up The Lamp 4:59 Air Vibrations Mr AM

Konzept und Realisierung: Kurt Maninouk

Bild: Magical Mixer, Quelle: wikimedia