Magical Mystery Mix am 18.06.2019

Der Magical Mystery Mix mixt mannigfaltige Musik

Der Magical Mystery Mix präsentiert heute wieder eine bunte Sammlung von interessanten Stücken - jedes ist anders, jedes ist schön - zumindest nach dem Geschmack von Kurt Maninouk, der heute tief in seine Sammlung gegriffen und vor allem nach der Vielfalt Ausschau gehalten hat. Ein Ausflug in die geheimnisvollen Gefilde seltsamer Klangwelten: Ambient, Klassik, Trance, Ethno, Experimentelles, bunt gemixt – und auch das Geräusch bekommt seinen angemessenen Platz. Ohren auf! Der Kenner nimmt sich Zeit und nutzt den Kopfhörer.

Playlist:

1. MMMx-Jingle, kurz / Kurt Maninouk 2:56

2. Words With The Shaman / David Sylvian 5:12

3. California Rhinoplasty / Matmos 10:01

4. Satyrn / Devas 3:54

5. Green Pancake / B.E.L. 6:21

6. Elektro-Kraut / Beanfield 3:32

7. Accla Taqui (Chant Of The Chosen Maidens) / Yma Sumac, Musica De Los Andes 2:48

8. Planetaria (Hefner Remix) / 4Hero 6:21

9. Cube / Kreidler 3:08

10. Maschine / Ester Brinkmann 8:02

11. There is Only this Time / The Dandy Warhols 4:41

12. mother earth / culcha candela 4:01

13. Bangalore Whispers / Andi Otto 5:17

14. Squiggle / Bad Cassettes 1:01

15. Healthy Colours III / Robert Fripp & Brian Eno 5:33

Bildquelle: David Veer Privatsammlung