Magical Mystery Mix am 19.09.2023_GFF74

Geräusche für Fortgeschrittene - Folge 74

Zartes Zirpen, obskurer Krach, mächtige Sounds, sinnliche Melodien – die ganze Welt auf deinem Kopfhörer. Ambient, Klassic, Ethno, Trance, Pop, Geräusche, Experimentelles, bunt gemixt. Eine magische und anregende Reise für die Freundin und den Freund seltsamer Musik.

Heute: Audiophile psychedelische Leckerbissen!

Viel Spaß mit 60 Minuten Kino für's Ohr!

Turn on – tune in – drop out!

Bewusstseinserweiterung mit dem Magical Mystery Mix – bereits jetzt vor der Legalisierung!

Lehnt euch zurück -

dreht die Anlage ein bisschen lauter

oder setzt euch den Kopfhörer auf,

schließt die Augen

und gebt euch hin -

dem Rausch der Geräusche.

Konzept und Mix: Kurt Maninouk

Bild: Magical Mixer, Quelle: wikimedia

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Standing Crosswise In The Square 6:10 Anthology Of Interplanetary Folk Music Vol. 2: The Canon Craig Leon

3 Cashmere 5:16 Voice & Strings & Timpani Voice & Strings & Timpani

4 The Nest 1:00 MUSIQUE DE FILM II Ümlaut

5 Neu Hier 3:27 Supernova Zepizentrum

6 Overdose 3:20 ashbalkum Salamanda

7 Isolation Tank 1:00 MUSIQUE DE FILM II Ümlaut

8 Reich: Music For 18 Musicians - Section 3A 3:55 Reich: Music For 18 Musicians Steve Reich & Musicians

9 Skylark 2:58 Standards Vol VI The National Jazz Trio Of Scotland

10 Deutet feat. Tetsuroh Konishi 9:19 Deutet Morgen Wurde & Tis

11 Neumond inselhin 6:08 Cicadidae Kammerflimmer Kollektief

12 The Academy 1:46 Danny The Dog Massive Attack

13 Ay6 Oak 4:00 Spex CD 144 Kate NV

14 Satie: Gnossiennes - 2. Avec Étonnement 2:16 Satie: Piano Works Daniel Varsano

15 Fire 1:22 Home (Original Motion Picture Soundtrack) [Deluxe Version] Henri Tournier, Armand Amar

16 Strange Love 1:15 Orneology Mimsy

17 Polar Drone 3:35 Relaxing Delta (EP) Binaural Landscapes

18 Idioma 4:13 Intimate Immensity Tomaga

19 Fancy 2:43 Urban Ambient Trance Yoga

20 Yage 2:22 Transomuba POL

Spotify-Playlist

Die findet ihr unter www.mmmx.de