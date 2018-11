Magical Mystery Mix am 20.11.2018 - Nicht verzagen!

Der Magical Mystery Mix verzagt nicht!

Der Planet geht den Bach runter, die Welt wird von durchgeknallten, korrupten und machtgeilen Arschlöchern regiert und der Broterwerb raubt dir unwiederbringlich kostbare Lebenszeit. Was tun?

Der mmmx hat leider auch nicht das Patentrezept zur Lösung all dieser Probleme (außer natürlich der Empfehlung, in den Verein RDL einzutreten...), aber ich kann euch immerhin 60 Minuten Entspannung von den Mühen des Alltags bieten. Mit einem bunter Mix anregender Stücke, von nachdenklich bis optimistisch, aufmunternd oder einfach nur schön.

Lehnt euch zurück, entspannt euch und habt Spaß! Euer Kurt Maninouk

Playlist

MMMx-Jingle, kurz 2:56 Kurt Maninouk

2 Imagine 3:01 John Lennon

3 I Will Survive 5:09 Fashion Nugget, Cake

4 Kommen immer näher 3:51 Save the World with This Melody, Bernadette La Hengst

5 Mellow My Mind 3:58 Blue, Simply Red

6 Tag Am Meer 4:19 Die Fantastischen Vier

7 Zug ohne Bremse 4:53 La Beat, Bernadette La Hengst

8 Sumatic 4:20 Heut Nacht

9 Ich Weiß Du Wirst 3:13 Kalt Und Elektrisch, Elbern

10 Die Zeit heilt alle Wunden 4:10 Die Reklamation, Wir sind Helden

11 Blackbird 2:20 Weißes Album, The Beatles

12 California Dreamin' 2:39 The Mamas & The Papas

13 Tell Me Why Is It Oh So Hard To Be Oh So Lovely 4:30 Offering 2, Shantel

14 Le Vent Nous Portera 3:49 1983, Sophie Hunger

15 Black Is The Color Of My True Love's Hair 3:26 Nina Simone

16 Up On A Mountain 3:33 The Welcome Wagon

17 Mission Venice 2:50 Smoker's Delight, Nightmares On Wax