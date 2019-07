Magical Mystery Mix am 16.07.2019 - Schmelzhits

Der Magical Mystery Mix

Maninouks heimliche Schmelz-Hits

Es gibt Stücke, die haarscharf am Kitsch vorbeischrammeln, dabei aber einfach genial sind, voller Herz + Schmerz + was das Leben sonst noch so ausmacht. Diese kleinen Juwelen passen nicht immer – aber vielleicht heute Abend?

Playlist

Name Dauer Album Künstler

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Black Is The Color Of My True Love's … 3:26 Verve Unmixed 2 Nina Simone

3 Mellow My Mind 3:58 Blue (IMPORT) Simply Red

4 Drogen nehmen und rumfahren 3:29 Sisters & Brothers Bernadette La Hengst + Die Zukunft

5 Tausend Tränen Tief 6:06 Old Nobody Blumfeld

6 Tag Am Meer 4:19 Chill Out - Saturn Edition Die Fantastischen Vier

7 Three 3:49 Protection Massive Attack

8 Give them something 4:56 Chill Out - Saturn Edition Fanfan La Tulipe

9 Vorfilm [Tasty Remastered] 1:50 Belle Affaire Tab Two

10 Isobel 5:47 Post Björk

11 Bei Dir War's Immer So Schön (Hans Nieswand) 5:00 Spex-CD #19 Hildegard Knef

12 Sumatic - Heut Nacht 4:20 Erotic Lounge, Vol. 5 Various - Easy, Lounge, Ambie

13 Johnny Come Home 3:41 Spex #37 Isobel Campbell

14 Die Zeit heilt alle wunden 4:10 Die Reklamation Wir sind Helden

15 Zug ohne Bremse 4:53 La Beat Bernadette La Hengst