Magical Mystery Mix

Kampf dem November-Blues

Der November ist nicht gerade mein Lieblingsmonat: draußen ist es neblig, nass, kalt und grau, der Körper hat sich noch nicht richtig auf die kalte Jahreszeit angepasst, man fröstelt leicht. Und manchmal ist die Stimmung entsprechend, vielleicht packt einen die große Herbstmelancholie ...

Andererseits hat der Herbst auch seine schönen Seiten: Spaziergänge im Wald, gut eingepackt durchs trockene Laub stapfen, in der klaren kalten Luft.

Oder man kann es bei sich zuhause gemütlich machen, mit deinem/r Liebsten, einem Fläschchen Wein, vielleicht bei Kerzenlicht, und der mmmx liefert den passenden Soundtrack dazu.

Prima gegen den November-Blues.

Playlist

1 MMMx-Jingle, kurz 2:56 MMMx-Jingles Kurt Maninouk

2 Creutzfeldt Jakob Krönung 5:52 Sozialamt Bezahlt Doch - die PLATTE… Mikolajewicz

3 Cafe Coca 4:44 Godsdog De-Phazz

4 Mellow My Mind 3:58 Blue (IMPORT) Simply Red

5 Gloomy Sunday 3:14 Gloomy Sunday Billie Holiday acc. by Teddy Wilson a…

6 Sofa Rockers 4:34 Chill Out - Saturn Edition Sofa Surfers

7 Pink Moon 2:07 Pink Moon Nick Drake

8 Blackbird 2:18 The Beatles The Beatles

9 Pina Colada (Jazz Mix) 6:17 Café Del Mar, Vol. 8 Digby Jones

10 Tag Am Meer 4:19 Chill Out - Saturn Edition Die Fantastischen Vier

11 My Ever Changing Moods 3:40 Café Bleu The Style Council

12 Queremos Paz 5:16 La Revancha Del Tango Gotan Project

13 Love Will Tear Us Apart 3:20 Nouvelle Vague Nouvelle Vague

14 Jazzamor - Lovin You 4:05 Erotic Lounge, Vol. 5 Various - Easy, Lounge, Ambien

15 Black Is The Color Of My True Love's … 3:26 Verve Unmixed 2 Nina Simone

16 The Pine Float 4:03 Twin Peaks - Fire Walk With Me Angelo Badalamenti

Bild: © By Heribert Pohl - Herbststimmung in der Aubinger Lohe, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=34100126