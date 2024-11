Martina Hefter | Hey guten Morgen, wie geht es dir?

Juno tanzt. Juno kauft ein. Juno versorgt ihren Mann Jupiter, der an multipler Sklerose erkrankt ist. Juno macht Kunst. Juno kocht nicht gerne, kauft aber Pizzazungen, die Jupiter so gerne isst, wenn gerade mal Geld da ist. Juno hört Musik und schaut in die Sterne. Juno schläft nicht. Und Juno chattet nächtelang mit Menschen, die ihr online schreiben, um sie zu betrügen.

Der Siegertiel des Buchpreises hat den langen und auch etwas lustigen Titel: Hey guten Morgen, wie geht es dir? Das Buch ist Hefters erster Roman seit 16 Jahren. Denn Martina Hefter hat in den letzten Jahren vor allem Lyrik geschrieben.

Hört euch die Vorstellung von Anna, Cora und Valentina an. Das Buch ist bei Klett-Cotta erschienen.