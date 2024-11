Meet The Beat am Samstag, 16. November 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 204 Nach Diana Ross veröffentlicht auch Marvin Gaye einen neue Live-Mitschnitt als Doppel-LP: am 15. März 1977 erscheint mit "Live at the London Palladium" eine seiner kommerziell erfolgreichsten Alben, das neben zahreichen emotionalen Medleys seiner grossen Hits auch die 11-Minuten-Version der neuen Nummer "Got To Give It Up" beinhaltet, die später Platz 1 der Pop-, Soul- und Disco-Charts erreichen sollte.