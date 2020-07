Meet The Beat am Samstag, 18. Juli, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - eine chronologische Tour durch die Geschichte eines der erfolgreichsten und einflussreichsten Musiklabels aller Zeiten, das von Berry Gordy Jr. Anfang 1959 gegründet wurde und in den kommenden Jahrzehnten nicht nur die Popgeschichte maßgeblich beeinflussen sollte. Heute in Folge 51: Die erfolgreichsten Motown-LPs im Sommer '66 - mit den Temptations, den Four Tops und Jr. Walker & His All Stars.