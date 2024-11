Meet The Beat am Samstag, 23. November 2024, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 205 Mit ihrem 5. Studioalbum aus dem März 1977 werden die Commodores entgültig zur erfolgreichsten Motown-Band und landen mit "Brick House" und "Easy" auch zwei international erfolgreiche Hits. Dazu gibt es das interessante Motown-Debut des vielbeschäftigten Musikers Andrew Lewis, der zuvor mit Frank Zappa zusammengearbeitet hatte und unter dem Namen "Mandré" einen spannenden Mix aus Space Funk und Disco präsentierte.