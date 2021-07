Meet The Beat am Samstag, 24. Juli, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 90 Neue Alben aus dem September 1969 von den Marvelettes, Martha Reeves & The Vandellas und Gladys Knight & The Pips, deren 4. Motown-LP "Nitty Gritty" erstmals vom Produzententeam der Temptations betreut wurde. Ebenfalls zu hören ist der nächste Hit von Jr. Walker & The All Stars, die dieses Mal eine gelungene Soul-Version eines Hits der kanadischen Band Guess Who präsentierten.