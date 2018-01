Meghan Markle beleidigt: UKIP Chef trennt sich von Partnerin

Spectra Paris - Das Seitenprojekt von Elena Fossi, der Sängerin von Kirlian Camera besteht nur aus weiblichen Mitgliedern. Nach siebenjähriger Abstinenz gab's 2017 dann wieder ein neues Album. Das Ganze ist etwas kitschig geraten, bedient man sich doch unverhohlen beim 80er Jahre Italo-Pop und 80er Electro-Wave. Erinnerungen an Bands wie Visage oder Desireless werden wach, eine in Neonblau gehüllte Vision dessen, was die Radios und Clubs damals beherrschte. In Memoriam, Pippi.