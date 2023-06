funkdefekt präsentiert verstrahlte Mäuse. Ein Hörspiel-Gastbeitrag von kaputt.fm (Radio Helsinki, Graz). Zwischen Krachloops, Atomstrahlpropaganda und Erzählfragmenten geht es ins Jahr 2.000.000 und unter die Maus-Menschen, die jenseits einer zerstörten Menschheit vegetieren. Ein Hörspiel, basierend auf einer Kurzgeschichte, die von den Moderatoren in einer anarchistischen Zeitschrift aufgestöbert wurde: The Mice People of the Year 2.000.000!*

Massima Distorzione!

[Trigger-Warning: Enthält explizite Beschreibungen von Gewalt.]

Anmerkung:

