Mit Ach und Krach: „Auf der Höhe“ Bebauungsplan und Unmüssigs OBI Hitze-Zellen Bunker auf Zielgrade

Ungefähr bis zu 300 Wohnungen sollen in Zähringen „Auf der Höhe“ und auch weitere ca. 260 zellenartige, teilweise extrem behindertenfeindliche Appartements im typisch Unmüssigs Brutalarchitektur-Style der auf dem EX Obi-Areal am südlichen Stadteingang der B31 wurden im 2.Bauausschuß zur Verabschiedung im Gemeinderat am 19.3.24 vorberaten.

Gemeinsam ist beiden, dass erneut die Zielmarke mindestens 50% sozialgebunden krachend gerissen werden. In städtebaulichen Verträgen konnten mickrige 10 % der 280 Geschosswohnungen „Auf der Höhe“ Auch bei Unmüssig betonierten Hitzespot Scheusslichkeit konnte kaum etwas nahe der 50% abgerungen werden.

Allgemeines Bedauern der Rätinnen. Da darf die eine oder andere Krokodilsträne nicht fehlen.0:20 Erst recht da auch extrem teure naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen in Zähringen erforderlich - diesmal aber ortsnah – sind.

Aber eben doch Zustimmung bei den RätInnen. Auch ein Plädoyer aus dem Bürgerinnenverein von St. Georgen, Frau Siegrist, gegen das bis zu sechsgeschossige Hitze-Baumonster von Unmüssig statt OBI verhallte ungehört.

Mit den EDEKA-Markt Ausbauplänen in Opfingen, für die auch der Ortsvorsteher den Dumen hob und dem Sanierungsverfahren des Kinderspielplatzes im Breisacher Hof – keine Mehr-Generationen-Nutzung wie teilweise gewünscht! - Lief es im Ausschuß schiedlich-friedlich.



Viel zu wenig Beachtung fand jedoch die Beschlussvorlage zum Klimaanpassungskonzept (KLAK) Regenwasser, die neben dem der KLAK Hitze, die nun fachkonzeptionell nach § 1 Abs. 6 Nr.11 Bundesbaugesetz als städtebauliches Entwicklungskonzept die Fachplanung lenken soll.

Die RätInnen, die noch eine Woche zuvor den Weg zur planungsrechtlichen Baumrodung des Langenmattenwäldchen mit Rodungen eines Drittels der Waldfläche sowohl für den Stadtteil Rieselfeld wie auch dem neuen Stadtteil Dietenbach zu extremen Hitzspots freimachten, übten sich auch hier in meisterhaften Verdrängungsleistungen. Kein Wort dazu, daß neben den Waldrodungen auch die Versickerungs- und Retentionsflächen von der PG Dietenbach – z.b. am Ex Käserbach - reduziert wurden. Allerdings sürbare Erleichterung bei der grünen Stadträtin Dr. Hehn 0:21 Tja wo kämen wir auch wie die Stadträte sonst hin, wenn dei Tragweite der erforderlichen Anpassung vollumfänglich angepasst werden müssten?

So:teils freie Irritation zu Hochwasser statt Starkregen. Aber: immerhin – allerdings unverbindlich - Vernünftiges zu Retention in bebauten Gebieten z.B durch neue Regenwasser Zisternen! Mensch staunt selbst bei Rat Glück.



kmm

TOP1 und 2 "Aufder Höhe" 47:26

Top 3 Edeka Opfingen 2:00

Top 4 OBI nachgeholter FNP 20 Änderung 7:54

Top 5 KLAK Regenwasser 22:16

Top 6 Breisacher Hof Kinderspielplatz 5:09

TOP 7 Aktuelles 0:40