Der Stadttunnel steht in den Sternen, so die Initiative Forum Dreisamufer. Das Forum, das sich seit langem für verkehrsbeschränkende Maßnahmen an der B31 einsetzt hat in einer aktuellen Presseerklärung verkündet, es gebe weitere Verzögerungen bei den Planungen des Stadttunnels, so dass mit einer Fertigstellung eher nach 2038 zu rechnen sei. Wir haben mit dem Rechtsanwalt Kurt Höllwarth vom Forum Dreisamufer über notwendige Konsequenzen bis zur möglichen Fertigstellung des Tunnels gesprochen.