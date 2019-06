Musikmagazin | Playlist | Freitag 07. Juni 2019 | 17-18 Uhr

Vom 21. bis zum 23. Juni findet in Neuhausen ob Eck zum 21. Mal das Southside Festival statt. Seit Beginn 1999 hat es sich über die Jahre zu einer der größten Open-Air Veranstaltungen Deutschlands entwickelt. Bis zu 60.000 Besucher fallen an diesem Wochenende auf das das ehemalige Militär- und Flugplatzgelände ein. Obwohl das Southside immer noch ein Rockfestival ist, sinkt die Anzahl der Rockbands seit 2012 zugunsten von Hip Hop Künstlern kontinuierlich. Laut dem Veranstalter FKP Scorpio gehe man mit der Zeit, Genregrenzen seien durchlässiger geworden und der Musikgeschmack des feierwütigen Publikums breiter. Nichtsdestotrotz gibt es wohl keinen Grund sich über die Headliner zu beschweren, hier sollte für jeden etwas dabei sein, Pippi.

Interpret

Album Titel The Cure Showpro Just Like Heaven Enter Shikari Take To The Skies: Live In Moscow. May 2017 Mothership Flogging Molly Live at the Greek Theater Requiem For A Dying Song Die Toten Hosen Zuhause Live Das Laune der Natour-Finale Hier kommt Alex Foo Fighters Brain Damage Everlong Interpol Manchester Academy, 01 Feb 2003 Say Hello to The Angels Johnny Marr Adrenalin Baby: Johnny Marr Live Generate! Generate! Mumford & Sons Live From South Africa Dust And Thunder The Wolf Wolfmother Live at Triple J Tales from the Forest of Gnomes The Wombats Live at Bristol Let's Dance To Joy Division The Cure Rarities 1979-1980 A Forest (Live in France)

https://www.southside.de/

Freitag:

Foo Fighters | The Cure | Interpol | Wolfmother | The Streets | Christine & The Queens | Royal Republic | Faber | Bausa | OK Kid | Fünf Sterne Deluxe | Yung Hurn | You Me At Six | Grossstadtgeflüster | Johnny Marr | White Denim | Enno Bunger | SYML | Moguai | SWMRS | Danger Dan | Sookee | Teb Tonnes | Alex Mofa Gang uvm.

Samstag:

Die Toten Hosen | Tame Impala | Parkway Drive | Bilderbuch | Papa Roach | Bosse | Enter Shikari | Trettmann | Cigarettes After Sex | Ufo361 | Alice Merton | Sofi Tukker | Bear's Den | Teesy | Betontod | LAUV | Leoniden | Alma | Neonschwarz | Sam Fender | The Gardener & The Tree | Skinny Lister | Gurr | Blond | The Sherlocks | Lion | Mischa uvm.

Sonntag:

Mumford & Sons | Macklemore | Steve Aoki | AnnenMayKantereit | Bloc Party | Flogging Molly | Frank Turner & The Sleeping Souls | The Wombats | 257ers | Descendents | Die Orsons | Muff Potter | La Dispute | Me First & The Gimme Gimmes | Zebrahead | Die Höchste Eisenbahn | Flux Pavilion | Schmutzki | Montreal | Pascow | Dub Fx | Idles | Black Honey | Rosborough | Steiner & Madlaina | The Dirty Nil uvm.