Musikmagazin | Playlist | Freitag 17. Mai 2019 | 17-18 Uhr

Die englische Postpunk-Band Desperate Journalist sucht auf ihrem dritten Album das Wundersame und begibt sich dafür in schwere See. Die Reise führt westwärts: Ein an der irischen Küste gestrandetes Segelboot spielt eine tragende Rolle auf In Search Of The Miraculous und auch der Geist der Cranberries mit der verstorbenen Sängerin Dolores O’Riordan scheint ein wenig über diesem Album zu schweben.

Eine Blume krallt sich in die magere Erdkruste, ein Fensterausschnitt durchbricht graues Mauerwerk: So prägnant veranschaulicht das Cover von Desperate Journalist In Search Of The Miraculous die musikalische Welt der Band – Licht kontra Dunkelheit, Lebenssehnsucht ungeachtet schwieriger Verhältnisse. Nachdenklich, Pippi.

