Natascha Strobl: "Superwahljahr 2024 - Wie die extreme Rechte nach der Macht greift"

Aus der Veranstaltungsankündigung von "FRIAS Freiburger Horizonte" übernommen:

Ob in Deutschland, den USA oder Österreich, die extreme Rechte greift nach der Macht und wendet überall dasselbe Muster an. So unterschiedlich die Länder, Bedingungen und Parteien auch sein mögen, die Gefahr für die Demokratie ist überall real.

In ihrem Vortrag im Rahmen der „FRIAS Freiburger Horizonte“ wird die Rechtsextremismusforscherin Natascha Strobl die Gemeinsamkeiten der extremen Rechten herausarbeiten und darlegen, warum aus ihrer Sicht der gegenwärtige Faschismus transnational und global funktioniert. Die Wahlerfolge extrem rechter Parteien thematisiert sie dabei ebenso wie die Mittel des Kulturkampfs, auf die diese setzen. Ihre Thesen diskutiert sie anschließend mit Dr. Arndt Michael, dem Leiter des Colloquium Politicum.

Strobl ist eine österreichische Politikwissenschaftlerin und Publizistin, die sich intensiv mit dem Aufstieg des Rechtsextremismus und identitärer Bewegungen beschäftigt hat.