Neue Entlassungswelle an türkischen Schulen und Hochschulen

Mit einem Dekret hat die türkische Regierung gestern die Entlassung von nahezu 2600 Personen im Erziehungsministerium, also mutmaßlich vor allem Lehrerinnen und Lehrer bekanntgegeben. Außerdem verfügte sie die Entlassung von 330 Personen an türkischen Hochschulen. Damit waren Schulen und Hochschulen wiederum besonders hart von der Säuberungswelle betroffen. Ansonsten wurden vor allem Mitglieder der Gendarmerie und Polizei entlassen.

Den betroffenen wird Unterstützung von Terrorismus vorgeworfen. Unter dem Recht des Ausnahmezustandes ist ihnen der Rechtsweg weitgehend verschlossen. Sie haben lediglich die Möglichkeit, sich an eine Kommission zu wenden, die ebenfalls per Dekret eingesetzt wurde. Die Kommission besteht lediglich aus 7 Mitgliedern, die in zwei Jahren rund 100 000 Einzelfälle prüfen sollen. Die Unabhängigkeit der Prüfung ist nicht gewährleistet.