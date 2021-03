No Border oder Barbarei. Rosa Luxemburg und die Krise des Grenzregimes so der Titel des Online-Vortrags mit Daniel Loick und Aktion Bleiberecht in Kooperation mit der Anarchistischen Gruppe Freiburg. Er findet am Samstag zwischen 18 Uhr 20 Uhr statt. Daniel Loick lehrt an der Universität Amsterdam und dem Frankfurter Institut für Sozialforschung. Seine Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen der politischen Philosophie, der Rechts-, Kultur- und Sozialphilosophie, Sozialtheorie und der politischen Theorie. Wir haben mit ihm über seinen Vortrag, die Aktualität Rosa Luxemburgs, historische Lehren, die Normalität, die die Bedingungen für einen neuen Faschimus enthalte und Verbindungen zu aktuellen feministischen, antirassistischen und postkolonialen Ansätzen gesprochen.