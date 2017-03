Heute Abend live im Swamp!

Sie machen Lehrbuchpop, der live sicherlich etwas ungeleckter klingt, als auf Platte. Nachzuhören im Vergleich im Swamp und auf ihrer ersten CD "Resonate". Ihr Credo: We are stronger than our timid mind.

Keep this in mind und hört, was die beiden jungen Menschen Donata Kramatz und Daim de Rijken dazu noch zu sagen und singgen haben.