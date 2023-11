Ohranwärmer Lit My Fire

Anna verrät viel über die Sendung, aber natürlich nicht alles.

Das Buch des Monats November: Die Liebe in Zeiten Mao Zedongs

vom chinesischen Dissidenten Liao Yiwu. Es geht um die chinesische

Kulturrevolution aus männlicher Perspektive, darum, was es heißt,

zu lieben, und um Körperflüssigkeiten.

Mit dabei die Literaturwissenschaftlerin Dr. Lena Henningsen, sie

ist Juniorprofessorin in Freiburg und deckt mit Clemens die

chinesische Literatur, Dissidenten und die Kulturrevolution in China

ab.

Und schließlich gibt es in LMF ein neues Format: Bücher, die Bleiben!

Texte, die uns auch weit nach dem ersten Lesen begleiten und loten aus,

warum das so ist. Den Anfang macht Anna mit einem Beitrag über Doris

Lessing und den Romanzyklus Kinder der Gewalt. (KG)