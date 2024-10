Oktober 2024 / „,Fäden ziehen”

Musstet ihr euch schon mal Fäden ziehen lassen? Also ich meine aus einer Wunde, nach einem Unfall oder nach einer Operation. Soweit ich mich erinnern kann, war bei mir die Angst davor schlimmer als das Geschehen selbst. Es könnte ziepen, zupfen, rupfen, reißen oder sogar stechend schmerzen! Man selbst und andere reden zwar beruhigend auf einen ein „,Tut nicht weh, ziept nur.“ oder so ähnlich. Das hilft aber eher nicht. Im Kopf ist ja trotzdem die Vorstellung, dass was in der Haut drin steckt, was da nicht hingehört und raus geholt werden muss. Weil’s nämlich nicht von alleine raus will. Also braucht es mehr oder weniger Gewalt, um es raus zu kriegen! Jetzt ist das bei Schrägfunk-Sendungen so, dass es vorab nicht immer kalkulierbar ist, ob da was von alleine raus will oder ob es rausgezogen werden muss. Ein langer Faden kann es schon mal nicht sein, denn sehr selten gibt es einen schon vorher defnierten roten Faden. Also zumindest keinen langen. Wenn überhaupt nur kleine Fadenstücke. So ein, zwei Millimeter lange Fädelchen vielleicht. Jedenfalls haben wir manchmal vor und während dem Aufzeichnen einer Sendung Angst davor, dass es einfach keinen vernünftigen Zusammenhang geben wird zwischen den einzelnen Parts der Sendung. Zum Beispiel zwischen Lied und Interview oder zwischen Moderation und Lied oder zwischen Michas Moderation und meiner eigenen. Dann sitzen wir so da und sind ganz verkrampft und reden mehr oder weniger zusammenhangsloses Zeug. Eine oder einer von uns freut sich nach der eigenen Moderation oder der des anderen, dass das doch ein schöner Bogen war, dass da also doch ein roter Faden

aufscheint … während die oder der andere die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und alles für eine Katastrophe hält. Ein Impro-Drama mit der Betonung auf Drama.

Anders in Lars Jessens Film „,Micha denkt groß“. Beim Dreh des Films wurde auch improvisiert, aber gekonnt! Im Gespräch mit dem Regisseur erfahren wir, wie das vonstattenging und sprechen unter anderem über das Scheitern und den möglichen Umgang damit. Ob es zwischen den vielen Liedern dieser Sendung, unter anderem von Friedberg, Shitney Beers, Leoniden, Sperling und Orla Gartland, Zusammenhänge gibt und wie viel Gewalt vonnöten ist, um die Fäden zu ziehen … hört selbst – wenn ihr euch traut! Tut nicht weh, ziept nur ein bisschen. Versprochen!

Playlist

Friedberg - Hello

Maike Rosa Vogel - Close The Door

Shitney Beers - Maya Hawke

Sind - Wonderwall

Kraftklub - Kein Liebeslied

Leoniden - Keep Fucking Up

Sperling - Allein sein ist so leicht

Das Lumpenpack feat. Adam Angst - Kruppstahl, Baby

Orla Gartland - Kiss Ur Face Forever

8kids - Zeit

Kapa Tult - 1/2 Cappuccino