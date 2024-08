Permanent Grooves am Sonntag, 04. August 2024, 20 Uhr

Die besten Tracks aus den offiziellen UK Club Charts vor genau 40 Jahren: Im August 1984 kamen die meistgespielten Platten von bekannten US-Grössen wie Harold Melvin & The Blue Notes oder der SOS Band. Dazu gab es den ersten internationalen Hit der Miami Sound Machine und einen ganz besonderen Klassiker von M & M (Martha and The Muffins), die mit ihrer Nummer "Black Stations / White Stations" den allgegenwärtigen Rassismus im Radio-Business anprangerten und deswegen von den meisten amerikanischen Sendern nicht gespielt wurden.