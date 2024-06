Permanent Grooves am Sonntag, 09. Juni 2024, 20 Uhr

Die besten Tracks aus den offiziellen UK Club Charts vor genau 40 Jahren: Der Juni 1984 stand ganz im Zeichen der italo-amerikanischen Studioformation Change, die mit ihrer Nummer "Change Of Heart" nicht nur die DJ-Playlists anführten, sondern auch dem legendären Produzententeam Jimmy Jam & Terry Lewis den ersten Hit bescherten. Einen solchen feierte auch das später so erfolgreiche Produzenten-Trio Stock Aitken Waterman: Der High-Energy Klassiker "You Think You're A Man" von Drag-Queen Divine sollte ihre erste Platte in den britischen Charts werden.