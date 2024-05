Permanent Grooves am Sonntag, 12. Mai 2024, 20 Uhr

Die besten Tracks aus den offiziellen UK Club Charts vor genau 40 Jahren: Im Mai 1984 stammten die meistgespielten Maxi-Singles in den britischen Clubs von "klassischen" Soul-Sängerinnen wie den Pointer Sisters, Terri Wells oder Jocelyn Brown, die mit der Nummer "Somebody Else's Guy" den grössten Erfolg ihrer Karriere feiern konnte. In den HI-NRG Charts gab es jede Menge Remakes zu entdecken - wie beispielsweise "When You Walk In The Room" von Ramming Speed oder Maegans neue Version des alten Disco-Klassikers "Doctor's Orders".