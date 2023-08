Permanent Grooves am Sonntag, 06. August 2023, 20 Uhr

Die besten Tracks aus den offiziellen UK Club Charts vor genau 40 Jahren: Die meistgespielten 12"- Maxis kamen im August 1983 von klassischen Soul-Bands wie den Manhattans und den O'Jays, dem Sixties-Popstar Kenny Lynch und dem New Yorker Rap-Pionier Gary Byrd - sowie von der italienischen Discoformation Club House, die auf ihrer erfolgreichsten Veröffentlichung ein Medley mit Songs von Steely Dan und Michael Jackson präsentierten. An der Spitze der "Record Mirror Boystown Disco Charts" fand sich in dieser Woche vor 40 Jahren der erste Hit der späteren Hi-NRG Ikone Hazell Dean.