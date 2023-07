Permanent Grooves am Sonntag, 09. Juli 2023, 20 Uhr

Obacht: Serienstart! Ab sofort gibt es hier im Wechsel mit den Permanent Waves alle 4 Wochen einen Rückblick auf die besten Tracks aus den Top 5 der offiziellen UK Club Charts vor genau 40 Jahren: im Juli 1983 waren das beispielsweise die Hits von Freeez, den Funk Masters und den Mary Jane Girls - und natürlich Herbie Hancocks Nummer "Rockit", die am 9. Juli 1983 als höchster Neueinstieg in den Charts verzeichnet wurde. Dazu gibt es in jeder Folge natürlich auch die jeweils meistgespielte Maxi-Single aus den "Record Mirror Boystown Disco Charts" mit den besten HI-NRG Klassikern der frühen 80er Jahre.