Permanent Grooves am Sonntag, 03. September 2023, 20 Uhr

Die besten Tracks aus den offiziellen UK Club Charts vor genau 40 Jahren: Anfang September 1983 fand sich neben den üblichen erfolgreichen Funk- und Soul-Nummern auf den Playlists der britischen DJs auch der nächste frühe New Yorker Hip-Hop-Klassiker: "Jam On Revenge (The Wikki-Wikki Song)" von Newcleus löste Herbie Hancock's "Rockit" als meistgespielte 12" Maxi an der Spitze der Charts ab. In den "Record Mirror Boystown Disco Charts" konnte derweil Hi-NRG-Pionier Sylvester mit einer tanzbaren Version des Soul-Klassikers "Band Of Gold" einen seiner grössten Hits landen.