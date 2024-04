Permanent Grooves am Sonntag, 14. März 2024, 20 Uhr

Die besten Tracks aus den offiziellen UK Club Charts vor genau 40 Jahren: Im April 1984 kamen zwei einflussreiche britische Musiker zu ihren ersten Dancefloor-Erfolgen - neben Phil Fearon und seiner Gruppe Galaxy hatte auch Paul Hardcastle mit "You're The One For Me" seinen ersten Hit, der ebenfalls in den britischen Indie-Charts gelistet wurde. Die einflussreichste Nummer des Monats fand sich aber an der Spitze der HI-NRG-Playlists, in denen Evelyn Thomas mit ihrer Nummer "High Energy" den Namen des musikalischen Trends endgültig in der Popkultur der 80er etablierte.