Permanent Grooves am Sonntag, 24.11.024, 20 Uhr

Die besten Tracks aus den offiziellen UK Club Charts vor genau 40 Jahren: die erfolgreichsten Platten Ende November 1984 kamen von Soul-Grössen wie Thelma Houston oder den Temptations, die mit "Treat Her Like A Lady" ihre erfolgreichste Nummer seit knapp 10 Jahren feiern konnten. Dazu gab es Matt Bianco im Doppelpack: neben ihrer Nummer "Half A Minute" konnte man in den Clubs auch eine Hip-Hop-Version ihrer Nummer "Matt's Mood" hören, die von der Breekout Crew aufgelegt worden war.