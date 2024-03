Permanent Waves am Sonntag, 31. März 2024, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem März 1984 - heute zur Abwechslung mal mit einigen herausragenden Maxi-Singles aus den regulären UK Charts vor 40 Jahren. Zu hören sind Klassiker von The Pschedelic Furs, The Style Council, Sade, Matt Bianco und The Special A.K.A. - sowie mit UB 40 und Scritti Politti zwei ehemalige Indie-Bands, deren erfolgreiche Platten mittlerweile von Major Labels vertrieben wurden und deswegen nicht mehr in den UK Independent Charts gelistet wurden.