Permanent Waves am Sonntag, 16. Oktober 2022, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Oktober 1982 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. In dieser Folge gibt es die besten Hits aus der Top 30 in der letzten Oktoberwoche '82: Mit dabei sind Robert Wyatt, The Sex Gang Children, Aztec Camera, 1919, The Cocteau Twins, Shriekback, Ritual und Bauhaus (mit ihrem Dauerbrenner "Bela Lugosi's Dead", der insgesamt 131 Wochen in den Charts gelistet war) sowie die global erfolgreiche Maxi-Single "Situation" von Yazoo in der US-Remix Version von Francois Kerkovian, die im Sommer 4 Wochen an der Spitze der US-Club-Charts stand.