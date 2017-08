BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem August 1977 - heute natürlich mit Musik von Elvis Presley, dessen Tod vor 40 Jahren die Musikwelt erschütterte und weltweit für Sondersendungen und Nachrichten sorgte. Neben seinem letzten Album "Moody Blue" gibt es natürlich auch die wichtigsten New Wave Platten des Monats mit dem Debut der Boomtown Rats und der erfolgreichsten Hitsingle von Eddie and the Hot Rods.