BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem Juli 1978: heute mit "More Songs About Buildings And Food", dem 2. und bis dahin erfolgreichsten Album der Talking Heads. Dazu gibt es die Carpettes bei John Peel, den 2. Hit von Plastic Bertrand und den Soundtrack des berüchtigsten Musik-Films der Saison. It Was 40 Years Ago Today...