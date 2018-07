BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem Juli 1978: heute mit dem Debut-Album der Rezillos, die als eine der ersten britischen Bands Popkultur-Verweise sowie Glam- und Beat-Elemente in den klassischen Punk einfliessen liessen. Dazu gibt es erfolgreichen Hard Rock aus den UK-Charts, das bizarre Vinyl-Comeback der Rest-Pistols sowie Aufnahmen aus denkwürdigen Peel-Sessions mit The Pop Group und Adam & The Ants.