Permanent Waves am Sonntag, 18. September 2022, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem September 1982 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Erfolgreicher Synthie-Pop kam von Fad Gadget und Yazoo, mit ihrem Debut-Album "Upstairs At Eric's auf Platz 1 der der LP-Charts standen, während die Labelkollegen von Depeche Mode ihren nächsten Nummer-1-Hit feiern konnten. Modern English hatten einen zukünftigen US-Club-Hit im Angebot, und A Certain Ratio aus Manchester veröffentlichten mit "Knife Slits Water" die wohl beste 12" des Monats. Aber es gab auch handfestere Töne: The Meteors hatten mit dem "Mutant Rock" den so ziemlich ersten Psychobilly-Hit der Musikgeschichte.