Permanent Waves am Sonntag, 9. August, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem August 1980 - wie immer mit einem Blick auf die Highlights der UK Independent Charts, die vor 40 Jahren zum ersten Mal die Erfolge kleiner unabhängiger Plattenfirmen auflisteten und dokumentierten. Der Monat stand ganz im Zeichen von Joy Divison, deren 2. Album auch in den "offiziellen" Charts weit vorne zu finden war und bis weit in den September Platz 1 der Indie-Charts belegte. Erfolgreiche Singles kamen vor 40 Jahren unter Anderem von Bauhaus, X, den Mekons und The Exploited sowie von HM-Legende Black Sabbath, die Dank eines Labelwechsels mit einer wiederaufgelegten Uralt-Nummer überraschend zu ihrem ersten Indie-Spitzenreiter kamen.

Die nächste Folge gibt es am 6. September.