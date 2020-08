Ein Permanent-Waves-Spezial aus dem August 2015 zum seinerzeit 40. Geburtstag der ROCKY HORROR PICTURE SHOW: ein Rückblick auf die Anfänge des langlebigsten Film-Musicals aller Zeiten, der seit dem August 1975 ununterbrochen in den Kinos zu sehen war - mit allen Hits, vielen Soundbites und selten gespielten Raritäten. It's just a Jump to the left...