Permanent Waves - aus den Archiven

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: am 22. Oktober 1976 erschien die erste Single einer britischen Punk-Band. Zum (fast) runden Jubiläum gibt es heute die Wiederholung einer PW-Folge aus dem Oktober 2016, in der neben "New Rose" von The Damned auch eine frühe Session der Sex Pistols sowie frühe US-New-Wave-Meilensteine von Blondie und Patti Smith zu hören waren. Und für eher traditionell gestimmte Pop-Fans gab es vor 44 Jahren Neues von Smokie und den Bay City Rollers...