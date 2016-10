Permanent Waves am Sonntag, 23. Oktober, 20 Uhr

BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem Oktober 1976 - diesmal mit der historischen ersten Single von The Damned, die am 22. 10. 1976 erschien und das Punk-Zeitalter zumindest in Sachen Vinyl offiziell einläutete. Das Album des Monats kommt heute aus dem Umfeld der New Yorker CBGB's-Szene: "Radio Ethopia", das 2. Album der Patti Smith Group war auch gleichzeitig die erste Veröffentlichung der New Wave-Ära, der man Ausverkauf und Kommerzstreben vorwarf - auch das ein schönes Jubiläum.