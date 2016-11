Permanent Waves am Sonntag, 20. November, 20 Uhr

BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Anarchy In The UK! Facts und Platten aus dem November 1976 - diesmal mit der ersten Single der Sex Pistols, mit der das beginnende Punk-Zeitalter schlagartig auch in den Medien zum Thema wurde und die aus Malcolm Mc Larens Band die bekannteste britische Rockgruppe des Jahres machte. Das Album des Monats kommt von Eddie & The Hot Rods, die mit Ihrem R&B-Sound erfolgreich eine Brücke zwischen der Pub- und Punk-Rock-Ära schlugen.