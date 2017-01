Ja, genau. In dieser Ausgabe hört Ihr polnische Musik, die vielseitig und aneckend ist, und trotzdem - oder gerade deshalb - auch viele Zuhörer*Innen erreicht. Nun auch Euch? Verschiedene Musikstile erwarten Euch, aber sprachlich immer bei unseren östlichen Nachbarn vor den Toren Berlins. Mit dabei u. a. Senkrechtstarterin Karolina Czarnecka, Donatan Równonoc, The Dumplings, Sexbomba, Lorein, Sorry Boys etc.