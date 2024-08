Prögressionen

Eine Entführung aus dem Seltsamkeit. Oder nicht eher in den Seltsamkeit hinein? funkdefekt spielt Werkschau und wühlt sich durch die über 150 Releases der ungekrönten Legende des Dada-Grind Prögressor (Interview inbegriffen). Zwischen Notrufen in HD, Folkgöttern und einem fatalen Sackfehler findet sich schließlich die vollständige Ruhigstellung sämtlicher Intelligenzen. Ein letzter Ausflug in die klangliche Intelligenz sei in dieser Folge dennoch gewagt: Ein Wiedersehen mit Sebastian Dingens (höre sonst hier: https://rdl.de/beitrag/radiocampart) und seiner klanggewordenen "Erosion n° III". Found sounds in bright HD.

Moderation as always: Fabian.

Playlist

Prögressor: Vogelxaß

Prögressor: Die Entführung aus dem Seltsamkeit

Prögressor: If… Venn

Prögressor: dj STERNMULL

Prögressor: Innozenz: LoFi​-​Oper

Prögressor: Mehläudchen

Sebastian Dingens: "Erosion n° III"

Sebastian Dingens: "Forest Playground - Four Speakers"

Die nächste Folge von funkdefekt hört ihr am 27. September, 20 Uhr. Die nächste Büchse Buntes mit experimenteller Musik läuft am 18. September, 17 Uhr.

Eine Wiederholung der heutigen Sendung läuft am 15. September, 22 Uhr im Hamburger Radio FSK.

Anmerkung:

Feedback und Anfragen gerne an: funkdefekt@rdl.de

funkdefekt und Verwandtes gibt's auch ganz unkommerziell auf Instagram.

https://www.instagram.com/funkdefekt